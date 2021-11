A Polícia Federal, com apoio da Agência Nacional de Mineração – ANM, deflagrou a Operação Peneira, na manhã desta quarta-feira (dia 17), com objetivo de reprimir extração mineral clandestina na região de Seropédica, na Baixada Fluminense.



Na ação, desenvolvida no âmbito da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (DELEMAPH) e da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, e com apoio técnico de analistas da ANM -, os policiais fizeram incursão em área extensa, próxima ao Rio Guandu, principal fonte de abastecimento de água do Estado.

Durante a operação um dos responsáveis pelo areal foi preso, em flagrante, e documentos, caminhão e retroescavadeira apreendidos. Além disso, foram coletadas informações com o fim de subsidiar as investigações contra outros envolvidos na exploração da área e extração ilegal da areia, sem prejuízo de eventuais outros crimes cometidos.

A região, geralmente dominada por milicianos, é conhecida por abrigar locais de retirada de areia sem autorização do poder público, que além de configurar crime de usurpação do patrimônio da União (subsolo), causa grave prejuízos ambientais, como a supressão da vegetação, o afugentamento de animais, a contaminação da água por combustíveis, óleos lubrificantes, substâncias revolvidas do próprio solo e alteração de lençóis freáticos. Desequilíbrio capaz de afetar a população local e outros municípios.



Essa atividade ilícita provoca destruição irreversível, similar a extração de ouro, converte o terreno em área inabitável, estéril, com profundos lagos de lama e montes de areia que são deixados para trás na medida em que se tornam menos produtivos.



A Operação Peneira foi batizada por referência a separação entre atividades autorizadas e clandestinas.

Foto: Divulgação PF