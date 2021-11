Uma carreta transportando livros e material escolar tombou por volta das 14h deste domingo (dia 21), no Km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Barra do Piraí, provocando congestionamento nos dois sentidos da pista. De acordo com a concessionária K-Infra, que administra a rodovia, uma pessoa ficou presa às ferragens.

Equipes de resgate da concessionária fizeram a retirada da vítima do interior do caminhão. Em seguida, ela foi removida pelo ambulância dos Bombeiros. Por volta das 17h20min, o trânsito segue parado.