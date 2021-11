Será velado no plenário da Câmara de Volta Redonda nesta segunda-feira (dia 22), o corpo do empresário e ex-vereador Jonas de Carvalho. Ele estava internado em um hospital particular de Volta Redonda, onde recuperava de um acidente doméstico.

“Major”, como era conhecido, por quatro mandatos ocupou uma cadeira no Poder Legislativo de Volta Redonda. Em agosto de 1958, ele fundou juntamente com Pedro Linhares a Sotil Imobiliária.

A empresa lançou, entre outros, os loteamentos: Aterrado, 208 e 209. No mercado de imóveis prontos, já vendeu algumas centenas de unidades, entre as quais todo acervo do Edifício Pastor.

O horário e local do sepultamento não havia sido informado até a publicação desta reportagem.