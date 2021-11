Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) localizaram, nesta segunda-feira (dia 22), mais um local em que o narcomiliciano Danilo Dias Lima, o “Tandera”, costumava se esconder, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Este é o segundo imóvel encontrado do criminoso.

Na semana passada, os agentes localizaram uma casa dele na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. As duas ações são parte do trabalho da Força-Tarefa da Polícia Civil de combate às milícias.

Um homem foi preso no esconderijo, identificado como segurança de “Tandera”. No imóvel também foram apreendidos um fuzil, uma pistola, vários carregadores e munições. Os agentes realizam outras diligências nesta segunda-feira, na Baixada Fluminense, em busca de outros alvos.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte da capital do Rio.

Vale lembrar que no começo deste mês foi preso, em Pinheiral, um dos líderes da milícia que atua em comunidades de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ligado ao grupo criminoso chefiado por Tandera. Segundo os agentes, o criminoso responde por dois homicídios, roubo majorado, porte irregular de arma de fogo e formação de milícia privada. Contra ele foram cumpridos três mandados de prisão preventiva. O miliciano foi localizado após monitoramento do serviço de inteligência da DC-Polinter.

Divulgação / PCERJ