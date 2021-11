Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta segunda-feira (dia 22), um homem acusado de violência doméstica. A vítima procurou a delegacia no dia anterior para informar que o ex-marido ameaçou atear fogo no imóvel em que ela reside com três crianças.



Já havia um inquérito que investigava o homem por ameaçar a agredir a ex-companheira. Ela possuía, inclusive, medida protetiva válida contra ele.



Diante da narrativa de reiteração criminosa e personalidade violenta do autor, buscando assim dar efetividade à proteção da vítima e de seus filhos, foi representada pela prisão preventiva do investigado. Após diversas diligências, o autor foi capturado e o mandado de prisão cumprido.



Divulgação / PCERJ