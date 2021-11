Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) impediram um roubo de carga, nesta terça-feira (dia 23), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Jardim América, Zona Norte do Rio. Os agentes realizavam uma ronda quando perceberam a atuação dos criminosos.



Houve perseguição ao grupo e a pista foi interditada brevemente. Um dos criminosos foi capturado com um simulacro de pistola. Segundo os policiais, o homem possui seis passagens por crimes graves como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos de cargas. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, justamente pela prática de roubo, ocorrido em 2020, fruto de investigação da 27ª DP (Vicente de Carvalho).



A carga, totalmente recuperada, era de produtos de higiene pessoal e está avaliada em R$ 57 mil. As investigações prosseguem para identificar e prender outros envolvidos.

Fonte: PCERJ