Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nessa terça-feira (dia 23), dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Ele foram capturados na comunidade de Santo Antônio, no centro de Angra dos Reis, Região da Costa Verde, após troca de informações de inteligência.



Segundo os agentes, os autores estavam na região conhecida com Escadaria do Bicão. Nas mochilas deles foram encontrados um rádio comunicador, 98 tubos plásticos com cocaína e 65 de maconha.



Após a prisão, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

Divulgação / PCERJ