Um homem, de 35 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (dia 25) em Barra Mansa. O fato ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, quando a vítima, identificada como Rafael Cruz do Carmo, estavam em um bar. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto se aproximaram do rapaz, atiraram e fugiram. Rafael foi atingido na região do abdômen e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia.