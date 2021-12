Um homem, de 33 anos, foi assassinado na noite de terça-feira (dia 30), em Volta Redonda. De acordo com a polícia, trata-se de Pedro Henrique do Espírito Santo. Ele morreu com vários tiros disparados por ocupantes de um carro na Rua Ghandi, no bairro Monte Castelo.



Na 93ª DP foi constatado que Pedro Henrique tinha passagens por roubo e homicídio, totalizando 11 registros. A Polícia investiga a informação de que o homem teria sido morto por traficantes por estar cometendo furtos no bairro.