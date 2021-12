O mês de dezembro é marcado por uma causa de extrema importância, a luta contra o HIV/Aids, sendo o dia 1º o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids), doença que já matou milhões de pessoas no mundo, principalmente nos anos de 1980 e 1990, quando ainda era pouco conhecida, hoje pode ser evitada com o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento. Além disso, nos serviços de saúde estão disponíveis gratuitamente diferentes formas de prevenção à infecção

Com 70 pacientes infectados com HIV/Aids cadastrados, a rede pública de saúde do município, Porto Real, no Sul Fluminense, aderiu à campanha ‘Dezembro Vermelho’. A abertura das atividades, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas aconteceram quarta-feira (dia 1º), no Policlínico do bairro Jardim das Acácias e na Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro.

A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST. Segundo o setor municipal de IST, as pessoas infectadas em Porto Real podem escolher se o tratamento acontecerá no Município ou em outras cidades.

“A não adesão ao tratamento compromete a qualidade de vida. Por isso, o importante é realizar a testagem e diante de um diagnóstico positivo para o vírus HIV, iniciar o tratamento. Todo o atendimento acontece no local onde os pacientes se sentem mais à vontade e menos expostos com relação ao diagnóstico”, explicou a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, na cerimônia de abertura.

Porto Real oferta testagens em todas as USF, além do tratamento por meio do Programa de IST/ Aids e Hepatites Virais. “O tratamento é totalmente gratuito, pelo SUS. Queremos sempre prestar um serviço com qualidade, onde além do atendimento médico, o paciente também passa por consulta Psicológica, dispensação dos antirretrovirais e realização de exames específicos para o acompanhamento dos casos”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), salientando que durante o mês de dezembro, um calendário foi articulado para intensificar as testagens.

Confira a programação

em Porto Real:

06/12 – USF do bairro Bulhões, a partir das 8h;

07/12 – USF do bairro Freitas Soares, a partir das 8h;

10/12 – USF do bairro Jardim das Acácias, a partir das 8h30;

11/12 – USF do bairro São José, a partir das 8h.

Aids:

Aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV). Esse vírus, do tipo retrovírus, ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção.

Transmissão:

Os pacientes soropositivos, que têm ou não Aids, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

Tratamento:

Todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com os medicamentos antirretrovirais, imediatamente, e, assim, poupar o seu sistema imunológico. Esses medicamentos (coquetel) impedem que o vírus se replique dentro das células T CD4+ e evitam, assim, que a imunidade caia e que a Aids apareça.

Infecções Sexualmente Transmissíveis:

As Infecções Sexualmente Transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada.

De maneira menos comum, as IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas.A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento das IST e do HIV/Aids são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

O termo Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotado em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.

Principais IST:

– Herpes genital;

– Cancro mole (cancroide);

– HPV;

– Doença Inflamatória Pélvica (DIP);

– Donovanose;

– Gonorreia e infecção por Clamídia;

– Linfogranuloma venéreo (LGV);

– Sífilis;

– Infecção pelo HTLV;

– Tricomoníase.

Prevenção da Aids/HIV e das IST:

O uso do preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão das IST, do HIV/Aids e das hepatites virais B e C. A prevenção combinada abrange o uso do preservativo masculino ou feminino, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, profilaxia pós-exposição ao HIV, imunização para HPV e hepatite B, prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento antirretroviral para todas as pessoas vivendo com HIV, redução de danos, entre outros.

Fonte: Ministério da Saúde

Foto: Divulgação PMPR