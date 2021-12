Com a quarta onda da pandemia do Coronavírus na Europa e o avanço da variante Ômicron em alguns países, os governos municipais brasileiros das mais diversas cidades vêm decidindo pelo cancelamento de festas de Réveillon e Carnaval no Brasil. Na região sul do estado do Rio, municípios como Volta Redonda e Pinheiral já anunciaram oficialmente a não realização dos eventos públicos, como forma de evitar aglomerações e afastar as possibilidades de transmissão.

A Prefeitura de Volta Redonda foi a primeira a cancelar oficialmente a programação. De acordo com o governo municipal, tal decisão foi motivada pela pandemia da Covid-19, que ainda segue infectando e vitimando pessoas em todo o país.

“Apesar da melhora no cenário municipal, a situação pandêmica ainda inspira cuidados e vigilância por parte de todos”, diz a nota do Palácio 17 de Julho, que ressalta: “De nada adiantará cancelamentos e fiscalizações caso a população não faça sua parte. Reforçamos o pedido para que todos usem máscara, busquem a vacina e evitem situações de risco para propagação do vírus”.

Assim como a Cidade do Aço, Pinheiral cancelou, pelo segundo ano consecutivo, a tradicional festa de Carnaval 2022. O anúncio foi feito pelo prefeito Ednardo Barbosa (PSC), que disse que o objetivo é manter as medidas de combate à doença e preservar a vida da população.

Até a última quarta-feira (dia 1º), Pinheiral registrava 17.344 pessoas com o esquema vacinal completo, o equivalente a 80% da população acima dos 12 anos. Além disso, 21.485 pessoas já receberam a primeira dose no município, 16.801 a segunda dose e 543 a dose única.

Apesar dos bons resultados em números, para o prefeito de Pinheiral, a principal preocupação agora deve ser a vida. “No Brasil o Carnaval é uma das festividades mais aguardadas, mas, infelizmente, mais uma vez não será possível realizar nossa tradicional festa. Colocamos a vida em primeiro lugar desde o início. Por esse motivo, tendo em vista, a nova variante da Covid-19, concluímos que ainda não é o momento de colocar em risco tudo o que construímos em termos de ações preventivas e que vem sendo adotadas desde quando iniciou a pandemia da Covid-19 em Pinheiral”, argumentou.

A Prefeitura de Barra do Piraí disse também estar preocupada com o momento atual. “O prefeito Mario Esteves (Republicanos), que sempre este à frente de decisões relacionadas a este momento, avalia o atual cenário. Com relação ao réveillon, desde que assumiu, em 2017, não realizou evento como este. Já para o carnaval, também está em estudos com relação a esta festividade”, informou a assessoria de comunicação da administração do Município.

Já a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Barra Mansa comentou que, até o momento, o governo não tomou nenhuma decisão quanto ao assunto.

O governador Cláudio Castro (PL) ainda não definiu se vai haver réveillon no Rio, mas destacou, em entrevista, que vem fazendo avaliações junto ao prefeito da cidade, Eduardo Paes. “Vamos ouvir as autoridades sanitárias, vamos ouvir a ciência e tomar a melhor decisão possível. Não arriscaremos a vida das pessoas”, garantiu Castro.

Nova variante

A Ômicron, a nova variante do coronavírus, foi detectada inicialmente na África do Sul e vem causando preocupações ao redor do mundo. A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta semana que o risco global relacionado à Ômicron é ‘muito alto’, dadas as possibilidades de que a cepa escape à proteção das vacinas disponíveis e tenha “vantagens” na transmissibilidade. A OMS também ressaltou que a cepa, caracterizada como “variante de preocupação”, tem até 36 mutações. Nos últimos dias, a Ômicron já foi detectada em todos os continentes. Até o momento, o Brasil registra cinco casos da variante.

Foto: Tribuna Sul Fluminense