A polícia investiga uma morte de um homem, de 42 anos, em Barra Mansa. Lázaro Nelson Valdomiro foi encontrado morto dentro de casa, na Servidão São Vicente de Paula, no bairro Siderlândia. Foi o sobrinho quem encontrou o corpo na tarde desse domingo (dia 5). O rapaz acionou a PM e contou aos agentes que o tio estava no chão do quarto, ao lado da cama, e com alguns hematomas no rosto. A perícia foi acionada e deve vai indicar se a morte dele tem alguma relação com os sinais de agressão.