Dois corpos foram removidos na manhã desta quarta-feira (dia 8) das margens do Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Beira-Rio, no bairro Retiro. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas seriam homens, com 61 e 51 anos de idade, respectivamente.

A remoção foi realizada pela guarnição do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal de Três Poços. Até o momento, não há mais detalhes a respeito da ocorrência.