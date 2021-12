Durante patrulhamento no bairro Vila Santa Cecília, agentes da Guarda Municipal foram acionados por segurança das Lojas Americanas, informando que um homem havia acabado de furtar alguns pertences e fugido em seguida. O fato aconteceu nesta quarta-feira (dia 8), por volta das 12h40. Os guardas conseguiram deter o suspeito, que já tem diversas passagens pela Justiça e foi solto em 2017 após cumprir pena em regime fechado.

Após ser comunicada, a equipe da Guarda Municipal fez buscas pelas vias do bairro e conseguiu deter o homem, que foi encontrado com os pertences levados da loja e levado para a delegacia. “A equipe de agentes conseguiu conter o suspeito próximo da banca de jornal que fica em frente à Praça Brasil. Ele foi inicialmente reconhecido como autor da atividade criminosa. Na posse do mesmo foi encontrado o material produto do furto. Diante disso, ele foi identificado como o principal suspeito da ação criminosa, conduzido e apresentado para a autoridade policial”, disse uma guarda, que participou da ação.

Na 93ª Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que o suspeito ficou preso de 2013 a 2017 e possuía diversas anotações criminais: oito por furto, duas anotações por acusação de roubo, uma por dano ao patrimônio; uma por atentado violento ao pudor; uma por desobediência e outra desacato. O homem também já havia cumprido pena em outras ocasiões.