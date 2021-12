Um homem levou um tiro, na madrugada de domingo (dia 12), após sair de um bar e chutar um cachorro, em Vassouras. O caso ocorreu na Rua Tibúrcio Barbosa, no bairro Grecco. Aos policiais militares, o homem disse que o dono do animal presenciou a agressão, buscou uma arma em casa e retornou, disparando quatro vezes contra ele. O rapaz foi socorrido no Hospital Universitário da cidade com ferimento na perna e segue em observação na unidade. Já o autor dos disparos ainda não foi localizado.

Foto: Reprodução