Um homem foi baleado por um policial militar de folga, na noite desse domingo (dia 12), em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua José Jorge dos Reis Meireles, no bairro Vista Alegre. De acordo com as primeiras informações, a guarnição da PM foi acionada ao local para averiguar possíveis disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, eles se depararam com um desentendimento e tentaram apartar a briga. Um agente, cujo nome não foi divulgado, atirou em Anderson Amâncio Dias da Silva. Segundo o PM, Anderson teria tentado pegar sua arma. O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, que não divulgou seu estado de saúde.