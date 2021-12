Estão abertas de 17 de dezembro a 12 de janeiro as inscrições para o Vestibular 2022 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que oferece 5.736 vagas em 64 cursos de graduação nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. O edital e todas as informações estão no site https://www.vestibular.uerj.br.

Devido ao impacto da pandemia de Covid 19, o Vestibular 2022 será realizado em um único exame, no dia 20 de março de 2022, com questões de múltipla escolha e redação. A parte objetiva terá 60 questões das disciplinas Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês), Matemática e Química. São indicados os livros de literatura Sonetos, de Luís de Camões, para a prova de Língua Portuguesa/Literatura, e Uma janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia-Roza, para a Redação.

As aulas dos aprovados para o primeiro semestre iniciam em 13 de junho. Os classificados para o segundo semestre começam em 19 de outubro.

Sistema de reserva de vagas

A Uerj oferece aos candidatos que vivem em condições de carência socioeconômica a possibilidade de concorrer à reserva de vagas no vestibular, desde que atendam ao requisito de ter renda per capita (por pessoa da família) mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.650,00. Distribuição das vagas:

20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas;

20% para estudantes oriundos do ensino médio da rede pública de ensino;

5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados por motivo de serviço.

O estudante que ingressar na Universidade pelo sistema de cotas recebe a Bolsa-permanência, que atualmente é de R$ 550,00, até o tempo máximo do currículo previsto para cada curso. Essa ajuda de custo tem o objetivo de garantir a frequência nas disciplinas e atividades.

Com esse sistema de vagas, no qual a Uerj é pioneira, a Universidade possibilita que pessoas de camadas sociais menos favorecidas possam cursar o ensino superior. Ele foi implantado na gestão da reitora Nilcea Freire e vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Atualmente, a Uerj é a universidade mais inclusiva do país.

Foto: Reprodução