A secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa pretende auxiliar os moradores que estiverem com dificuldades para fazer inscrição no RJPET, projeto da secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. A ação tem como objetivo castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas.

A partir desta terça-feira (dia 21), uma tenda na Praça da Matriz irá atender os interessados na inscrição. O atendimento acontecerá das 9h às 16h até a sexta-feira, dia 24. Os documentos necessários são: identidade, CPF, e-mail, telefone e comprovante de residência.

De acordo com a proposta do RJPET, os protetores poderão castrar até oito animais por mês e pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período. Os interessados também podem se cadastrar através do canal disponibilizado pelo Estado: https://rjpet.com.br/entrar.

Os protetores que não tiverem o comprovante do trabalho, devem comparecer à sede da secretaria de Desenvolvimento Rural para emissão do documento. Dúvidas também podem ser tiradas pelo do telefone (24) 2106-3547.