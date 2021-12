Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite de terça-feira (dia 21), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. As vítimas são um homem, de 48 anos, e um adolescente, de 14, respectivamente pai e filho. Os dois estavam em uma moto que foi atingida por um carro na altura do km 286 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). De acordo com as informações, o motorista do carro também ficou ferido. Todos os envolvidos foram levados para o Hospital São João Batista, que não divulgou o estado de saúde deles.