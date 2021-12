A Polícia Militar apreendeu na noite de quarta-feira (dia 22) 20 tiras de maconha, 24 pedaços do mesmo entorpecente, 62 pinos de cocaína e 206 pedras de crack, em Barra Mansa. As drogas foram abandonadas por um homem que estava próximo a um trailer na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês. Ele correu assim que viu a viatura policial, deixando para trás uma mochila com todos os entorpecentes. Os agentes fizeram buscas, mas não conseguiram localizar o traficante. Os policiais acreditam que as drogas pertenciam a um homem conhecido apenas como “Sapo”, que seria o chefe do tráfico no local. O material foi apresentado na 90ª DP (Barra Mansa).

Já em Volta Redonda, o fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (dia 23). Acionadas pela Sala de Operações do 28º Batalhão da PM, duas viaturas seguiram para o condomínio Minha Casa, Minha Vida da Candelária, localizado na Rua Sebastião de Souza. Quando chegaram ao local, os agentes viram um grupo suspeito próximo a uma bananeira, em uma área de mata. Todos fugiram quando perceberam a presença da PM. No lugar onde eles estavam, foram encontradas sacolas plásticas contendo 58 pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 73 trouxinhas de maconha. As drogas foram recolhidas e apresentadas na 93ª DP (Volta Redonda).