A Prefeitura de Volta Redonda, em nota, confirmou que o município foi notificado pela Secretaria Estadual de Saúde de três casos confirmados de pacientes com a variante Ômicron. Os pacientes de 33, 50 e 57 anos realizaram o exame na rede particular do município no dia 2 de dezembro e, segundo a secretaria de Saúde do município, já estão curados. Eles residem nos bairros de Jardim Belvedere, Santa Cruz e Jardim Primavera.

A informação, divulgada no sábado (dia 25), é de que dois pacientes foram localizados e já estavam vacinados com pelo menos duas doses, assim como seus contatos acima de 12 anos. Os casos serão investigados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A secretaria apontou que a situação confirma que há transmissão comunitária da Covid-19 pela Variante Ômicron e reforça a necessidade de que as pessoas que não completaram a vacinação procurem as unidades de saúde.