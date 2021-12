Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, nesta segunda-feira (dia 27), um homem que estava foragido há 15 dias por violência doméstica. Ele foi encontrado escondido debaixo da cama, em uma residência do bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. A ação contou com o apoio de policiais militares.



Segundo os agentes, a prisão foi decretada pela Justiça em função da prática de crimes de violência doméstica contra a ex-namorada, de 16 anos. O criminoso tem 18 anos.



O último episódio de violência foi comunicado na delegacia no fim de novembro, quando a vítima narrou ter sido atingida por uma facada na mão e outra facada de raspão em suas costas. Na ocasião, o autor sequer poderia ter se aproximado da vítima, pois já havia uma ordem de afastamento determinada pela Justiça.