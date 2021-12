O Governo do Estado liberou mais de R$ 20 milhões para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – Hospital do Retiro – e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os investimentos constam em resoluções da Secretaria de Estado de Saúde publicadas em Diário Oficial nesta semana.

“Estamos reformando unidades básicas de saúde e essa é mais uma conquista do município junto ao Governo do Estado que vai melhorar ainda mais o atendimento na rede de Volta Redonda. São obras importantes para reforçar e ampliar o atendimento em duas unidades de emergência da nossa cidade”, frisou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Para as melhorias no Hospital do Retiro, serão destinados R$ 18.903,154,27, por meio de adesão do município ao Componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar as Unidades Hospitalares nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Apoio aos Hospitais integrantes do SUS (PAHI). Os valores serão repassados em duas parcelas: a primeira referente a 60% do investimento total, e outra com os 40% restantes.

Dentre as melhorias a serem realizadas na unidade, estão: ampliação do pronto socorro; criação da clínica covid; instalação de novos banheiros para acompanhantes, funcionários e pacientes; reforma geral da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo); reforma e adequação das enfermarias de clínica médica. Também será feita reforma, adequação e modernização de toda a parte elétrica do hospital; reforma e redimensionamento do esgoto hidrossanitário e pluvial da unidade; reforma geral do telhado e da fachada, e readequação da recepção; reforma, ampliação e humanização do necrotério; entre outras intervenções.

A diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, celebrou a notícia e afirmou que reforma e ampliação da unidade era um sonho antigo da gestão.

“Quem ganha com isso é a população, pois poderemos ofertar cada vez mais um serviço de qualidade. Gostaria de agradecer ao prefeito Antonio Francisco Neto pela incansável luta em busca de recursos e avanços para a cidade, à secretária de Saúde, Maria da Conceição, pelo esforço, empenho e preocupação em proporcionar um atendimento digno ao cidadão voltarredondense”, agradeceu Márcia, ressaltando que a verba para um hospital do porte do Munir Rafful é vital para a manutenção da saúde pública municipal.

“Nós do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful estamos muito felizes e gratos. Esses investimentos serão conduzidos com responsabilidade e transparência, pois nossa prioridade sempre será a saúde do paciente”, concluiu a diretora.

UPA do Santo Agostinho

Para a reforma e ampliação da UPA do bairro Santo Agostinho serão destinados R$ 1.936.374,42 – investimento concedido pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Apoio Financeiro Para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h) habilitadas ou habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde nos municípios do estado do Rio de Janeiro.

O objetivo da obra é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e melhor condição de trabalho aos funcionários. A série de melhorias contempla a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; a unidade contará com Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

“Quero agradecer ao prefeito Neto por essa belíssima obra que será realizada aqui na UPA e que trará maior eficiência e qualidade para o atendimento a nossos pacientes. Teremos a construção de um laboratório para análise de sangue, que dará mais rapidez ao processo, como também a instalação de tanque de oxigênio e ar medicinal, que substituirá os antigos cilindros e dará mais segurança. Também tem a construção de novos vestiários, banheiros, ampliação da área de repouso, que vão proporcionar mais conforto a nossos profissionais. Essa obra será de grande importância para toda a população”, destacou o coordenador da UPA do Santo Agostinho, Israel Carlos.

O prefeito Neto agradeceu o trabalho de toda a equipe da administração municipal envolvida pelo empenho e esforço em mais uma conquista para a saúde do município, além de reforçar a importância da parceria com o Governo do Estado para a recuperação econômica da cidade.

“Desde que começamos a dialogar com o governador Cláudio Castro, conquistamos parcerias em diversas áreas que estão resultando em melhorias para a população de Volta Redonda. Com os recursos que a cidade vem recebendo, estamos conseguindo recuperar nossa cidade, e esse será mais um investimento para que a saúde de Volta Redonda volte a ser referência no país. Também quero agradecer muito ao deputado federal Dr. Luizinho, que tem ajudado muito a saúde de Volta Redonda, e ao secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe”, ressaltou o prefeito.

Imagens: divulgação Secom/PMVR.