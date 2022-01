Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã deste domingo (dia 2), em Valença. Trata-se do motociclista Wilson Gomes da Silva, de 29 anos. A tragédia aconteceu na altura do km 70 da RJ-145, estrada que liga o município a Barra do Piraí. O corpo da vítima, que morreu no local, foi removido para o IML. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Foto: Reprodução