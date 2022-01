O corpo de um homem morto a facadas foi encontrado na manhã desta segunda-feira (dia 3), próximo ao Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Centro de Volta Redonda. O cadáver, que ainda não foi identificado, aparentava ter cerca de 60 anos de idade, era branco, calvo e possuía tatuagens pelo corpo.



Conforme constatou a perícia, a vítima levou dois golpes sob as axilas e um no pescoço. Com ela, os agentes encontraram um aparelho celular e uma nota de R$ 2.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.