Em patrulhamento, policiais militares receberam a denúncia dando conta de que, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, havia um homem com uma deficiência no braço vendendo entorpecentes na Rua Vereador José Alves Pegas. Eles abordaram Bruno Gomes Reis Gonçalves, de 27 anos, que portava seis pinos de cocaína e R$ 160 em espécie. O homem foi conduzido à delegacia de Barra do Piraí.