O 28º Batalhão da Polícia Militar deflagrou, na manhã desta segunda-feira (dia 10), a Operação Integração, com o intuito de coibir ações delituosas e combater a criminalidade na cidade. A ação conta com o apoio da prefeitura municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e Assistência Social.

De acordo com o 28º BPM, a Operação Integração está espalhada por vários pontos da cidade e, dentre os principais objetivos, visa reprimir o tráfico de drogas; reprimir motocicletas adulteradas; auxiliar a Assistência Social no trato com pessoas em situação de rua; e combater o furto e a comercialização ilegal de cabos de cobre.

A equipe ainda pede o apoio da população em denunciar qualquer ação criminosa em seus bairros. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no telefone 0800 0260 667, ou pela Emergência 190. O sigilo e anonimato nas ligações são garantidos.

“Conte com a sua Polícia Militar! Conte com o seu “Batalhão do Aço””, destaca o 28º Batalhão.