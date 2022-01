O Resende venceu a equipe do Fortaleza, nos pênaltis, e avançou, pela primeira vez na história, para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu na manhã desta quarta-feira (dia 12), no estádio Francisco Marques, em Suzano.



Um dos destaques do Gigante do Vale foi o goleiro Pedro, que defendeu três cobranças nas penalidades e foi fundamental na vitória por 4 a 3. Esta foi a despedida do jogador do Resende nesta temporada. Pedro já havia sido negociado ao Portimonense, clube da primeira divisão do futebol português, e embarca nos próximos dias para o novo desafio.



No tempo regulamentar, João Felipe abriu o placar para o Resende, aos 11 minutos do segundo tempo, com um lindo chute de fora da área, que acertou o ângulo do goleiro Hugo.



O Fortaleza empatou com Sammuel, aos 40, de pênalti.

“Procuramos evitar as faltas próximas da área, para neutralizar o jogo aéreo do Fortaleza, que é muito forte. Fora isso, sabíamos que teríamos pela frente um adversário bem difícil. Passar de fase significa um prêmio por tudo aquilo que a gente vem trabalhando em Resende. O clube cuida, investe e se preocupa, de verdade, com as categorias de base. O que aconteceu hoje, aqui, de forma histórica, é apenas o começo de muita coisa boa que tem para acontecer”, disse o meio-campo João Felipe após a classificação.



O próximo adversário do Resende será definido na partida entre Corinthians e Ituano, que acontece às 21h45 desta quarta-feira. O confronto ainda não tem data e horário definidos.

Divulgação / Crédito: Alexandre Neto