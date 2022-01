Um homem de 21 anos foi resgatado por policiais militares no Rio Piraí, no início da noite desta quarta-feira (dia 12). Os agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento, quando receberam a informação de populares de que um rapaz teria se jogado, na altura Rua Bulhões de Carvalho, em Piraí.

Os PMs acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu, e efetuaram o resgate, conseguindo colocar o homem à margem esquerda do rio.

Após os procedimentos iniciais de salvamento, o rapaz acordou bastante alterado, precisando ser contido e levado ao Hospital Flávio Leal, onde segue em observação. Por conta da queda, o homem sofreu escoriações no corpo.

Na unidade, foi feito contato com os familiares do elemento para acompanhamento do caso.