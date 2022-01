A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai contar com novo Polo de Extensão e Cultura, localizado na cidade de Barra Mansa a partir de fevereiro de 2022. O acordo de cooperação técnica assinado na manhã dessa segunda-feira (dia 17) na sede da Prefeitura do município, vem dar continuidade ao projeto de interiorização da universidade.



“Temos como compromisso ampliar a interlocução com a sociedade, nos mais diferentes territórios fluminenses. A vinda da Uerj para Barra Mansa tem um impacto relevante, porque estamos tratando de questões fundamentais para a nossa juventude, num projeto de educação que nos é muito caro, de preparar o jovem para ingressar na vida acadêmica”, declarou o reitor Ricardo Lodi.



Para isso, a Uerj vai oferecer um pré-vestibular social e atividades culturais e esportivas em diferentes localidades de Barra Mansa. Aulas de futebol, capoeira, futsal, karatê, teatro, hip-hop e zumba, bem como do curso preparatório para o vestibular serão realizadas nos bairros do Centro, São Pedro, Saudade, Vista Alegre, Goiabal, Vila Nova e Santa Clara. A previsão é que mais de 1,2 mil famílias sejam contempladas com as respectivas ações.



No encontro, estiveram presentes o reitor da Uerj, Ricardo Lodi, a pró-reitora de Extensão e Cultura, Claudia Gonçalves, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o secretário de Governo, Luiz Antônio Cardoso, o secretário de Educação, Marcus Barros, o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, além do sub-secretário de Governo Fanuel Faria, do coordenador da secretaria de Governo, Paulo Davi Nascimento, do coordenador do projeto, Abílio Fabiano, dos professores Samuel Marques e Leonardo Salles, entre outros.



“A educação é o passaporte para um futuro melhor do que o presente. Essa parceria vem consolidar esse projeto, que pode vir a se aprofundar, gerando outras iniciativas no campo do ensino, da pesquisa e da inovação”, ressaltou Lodi.

Foto: George Magaraia