Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa, com apoio da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, resgataram na tarde de domingo (dia 16) um cavalo de aproximadamente oito meses. De acordo com a equipe de fiscalização, o animal foi encontrado caído na vala de um sítio localizado na Rua Ari parreiras, no bairro Ano Bom.

Segundo o gerente de fiscalização da Guarda Ambiental, Felipe Rodrigues, os populares entraram em contato com os agentes, relatando a situação, que foi prontamente apurada.“O animal estava com ferimentos superficiais. De imediato os agentes retiraram o animal da água, o colocaram em área seca e foi determinado atendimento veterinário”, explicou Felipe.

O suposto tutor do equino foi localizado e notificado para providenciar atendimento e medicação. “O homem disse que o animal não seria de sua propriedade, que somente estaria em seu pasto. Como ele não apresentou o dono, foi responsabilizado pela situação do animal e está respondendo no âmbito administrativo, de acordo com a Lei 4.330 de 2014. Agora o cavalo está sob os cuidados dele e continuaremos acompanhando a situação até o pleno restabelecimento do animal”, acrescentou Felipe.

Nesta segunda-feira (dia 17), o animal já está visivelmente em melhores condições. “Ainda não sabemos o que o cavalo tem, estamos aguardando resultados de exames, mas ele já apresentou melhora significativa e está de pé”, concluiu o gerente de fiscalização.

Moradores de Barra Mansa que presenciarem este ou outros tipos de crime contra animais podem entrar em contato com a Guarda Ambiental através dos telefones: (24) 2106-3408 ou (24) 99923-7641 – WhatsApp.

Foto: Divulgação