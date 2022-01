Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quarta-feira (dia 19), um homem suspeito de participar da morte de Ronald William Fernandes no último dia 24 de dezembro. Ele foi capturado após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, o preso faz parte de um grupo responsável pelo assassinato. As investigações apontam que a vítima é ex-integrante da organização criminosa e que foi morta por contrariar interesses da quadrilha, bem como por ter dívidas relacionadas às drogas comercializadas. Ainda segundo os agentes, a vítima chegou a comentar com amigos e familiares sobre tentativas frustradas de tirar sua vida.

Seis envolvidos no crime foram identificados. O preso desta quarta-feira é o quinto indivíduo a ser capturado. Ele é considerado o principal líder da facção naquela localidade. Diligências continuam para localizar e prender o último criminoso com participação no homicídio.