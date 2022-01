O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado no aterro sanitário da cidade de Vassouras, por volta das 10h desta quarta-feira (dia 26). A Polícia Militar foi comunicada do fato e compareceu ao local, na Estrada Teixeira Leite, no bairro Cananéia.

De acordo com informações, o corpo do bebê estava em avançado estado de decomposição e sem a cabeça. A perícia da Polícia Civil foi acionada para ajudar na identificação do cadáver. O caso está sendo registrado na 95ª DP.

O local onde o bebê foi abandonado recebe 120 toneladas de resíduos por dia, das cidades de Vassouras, Valença, Barra do Piraí e Rio das Flores, além do estado do Rio de Janeiro.