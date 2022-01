O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira (dia 25), ação de fiscalização para identificar possível aumento abusivo de preços dos exames de Covid-19 e Influenza – a ação deu prosseguimento a uma investigação que começou semana passada. Agentes fiscalizaram 33 farmácias, laboratórios, clínicas e distribuidoras em dez municípios; em uma drogaria, eles constataram aumento de 74% no valor do teste para detecção de Covid-19.

Em uma farmácia de Barra do Piraí, os servidores identificaram que o exame de antígeno nasal passou de R$ 80 para R$ 139 neste mês de janeiro. Os demais laboratórios, farmácias e clínicas não comprovaram no ato da fiscalização os preços praticados antes da data atual. Todos foram notificados a apresentar documentos que comprovem os preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021 até a presente data para apurar um possível aumento abusivo de preço.

A ação aconteceu também nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Belford Roxo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Macaé, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.

Estes estabelecimentos foram ainda questionados quanto aos prazos dados aos consumidores no momento do exame, se os mesmos estão sendo cumpridos e o que estes fornecedores estão fazendo para atender a alta demanda de maneira satisfatória aos clientes.

Já as distribuidoras de medicamentos fiscalizadas foram notificadas a apresentar documentos que comprovem os valores de custo dos testes de Covid-19, os preços que os testes são vendidos em suas unidades e se há diferença de valores por região.

Publicidade que pode induzir o consumidor ao erro, ausência de preço nos produtos ou serviços ofertados, falta da lista atualizada de preço de medicamentos e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros foram as irregularidades encontradas pelos fiscais na operação.

