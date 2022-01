Policiais militares flagraram, nesse domingo (dia 30), em Volta Redonda, dois homens portando uma pistola, munições e farta quantidade e variedade de drogas. Eles foram abordados no bairro Belo Horizonte com duas mochilas, onde estava todo o material. Foram apreendidos uma pistola calibre 380 com 10 munições, 279 pinos de cocaína, 49 tambores da mesma droga, 88 sacolés e 47 tiras de maconha, sete frascos de cheirinho da loló, 72 pedras de crack, além de dois rádios de comunicação.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento pela região quando avistaram os dois homens em atitude suspeita. Os dois foram apresentados na delegacia de Volta Redonda, junto com o material ilegal.

Foto: Divulgação PM