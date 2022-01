Dois homens foram baleados na manhã de domingo (dia 20) em um bar localizado na Avenida do Contorno, no Centro de Três Rios. Trata-se de José Luiz de Azevedo, de 26 anos, e Alexsander de Paula Moreira, de 22. A dupla estava com um grupo de amigos no estabelecimento quando os ocupantes de um Chevrolet Prisma prata passaram atirando contra eles. O primeiro deles foi atingido na virilha e o outro no pé. O carro em que eles estavam, um Volkswagen UP, também foi atingido e apreendido posteriormente para perícia.

As vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ainda não há informações sobre os suspeitos do ataque.