Um acidente envolvendo uma carreta deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste sábado (dia 5), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 3h, quando o veículo se perdeu na curva na altura do km 269, colidiu contra a mureta central e tombou. Por conta do óleo na pista, um ônibus que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu na carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre os feridos estão o motorista da carreta e quatro passageiros do ônibus. Eles foram socorridos e levados para a Santa Casa de Barra Mansa.

O trecho do acidente na pista sentido Rio está interditado com a carga de mercadorias espalhadas pela via. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o tráfego está fluindo com desvio para a pista auxiliar na lateral da rodovia.

