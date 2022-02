Em boletim epidemiológico deste sábado (dia 5), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que houve uma confirmação de óbito no Hospital São João Batista e outro no Hospital Santa Cecília. as duas mortes ocorreram na quinta (dia 3).

A taxa de ocupação na rede pública (SUS) é de 73% em leitos clínicos, e de 58% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 32% e 26% em leitos de UTI.