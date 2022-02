Um homem armado assaltou a filial da Drogaria Retiro na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, na manhã desta terça-feira (dia 8), em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito rendeu a gerente e dois funcionários do estabelecimento. Foram levados R$ 1.790 em dinheiro, além do par de alianças dos trabalhadores, que são casados. Após levar os pertences, o criminoso fugiu.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 93ª DP e, agora, a Polícia Civil tenta identificar e localizar o criminoso. De acordo com as testemunhas, o assaltante é moreno, de estatura mediana e usava calça jeans, camisa preta, boné, mochila, tênis e máscara facial de proteção.