O Volta Redonda já sabe o seu adversário da estreia do Campeonato Brasileiro da Série C 2022. Será o Figueirense (SC), no Estádio Raulino de Oliveira, em data a ser confirmada. A tabela e o regulamento foram divulgados pela diretoria de competições da CBF na noite desta terça-feira (dia 8).



Com novo formato para a edição 2022, a Primeira Fase da disputa terá 19 rodadas, sendo a de abertura entre os dias 9 e 11 de abril. Em turno único, os 20 clubes se enfrentam e os oito melhores avançam para a Segunda Fase. Nesta etapa, eles serão divididos em dois grupos, com quatro times cada, para confrontos de ida e volta dentro de cada chave.

Os dois melhores de cada quadrangular garantem vaga na Série B de 2023, e os líderes de cada grupo avançam para disputar o título na final, em duelo de ida e volta.



Total



Ao todo, serão 216 partidas, com 27 datas para a disputa da Série C. O detalhamento da tabela com datas, horários, locais e canais de transmissão dos duelos será divulgado posteriormente. Confira abaixo os duelos do Voltaço na primeira fase.

1ª Rodada – Volta Redonda x Figueirense (SC)

2ª Rodada – São José (RS) x VR

3ª Rodada – VR x Altos (PI)

4ª Rodada – VR x Atlético (CE)

5 ª Rodada – ABC (RN) x VR

6 ª Rodada – VR x Brasil (RS)

7 ª Rodada – Paysandu (PA) x VR

8 ª Rodada – VR x Botafogo (PB)

9 ª Rodada – Vitória (BA) x VR

10 ª Rodada – VR x Remo (PA)

11 ª Rodada – Floresta (CE) x VR

12ª Rodada –VR x Aparecidense (GO)

13ª Rodada – Confiança (SE) x VR

14ª Rodada – VR x Mirassol (SP)

15 ª Rodada – Manaus (AM) x VR

16 ª Rodada – VR x Ypiranga (RS)

17 ª Rodada – Botafogo (SP) x VR

18 ª Rodada – VR x Ferroviário (CE)

19 ª Rodada – Campinense (PB) x VR