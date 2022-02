Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta quinta-feira (dia 10), um homem que se passava por motorista de aplicativo e é acusado de estuprar passageiras. Ele foi capturado no salão de beleza de sua esposa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo os agentes, o autor andava com o carro e esperava que as vítimas pedissem o serviço. Assim que as mulheres solicitavam a corrida por meio do aplicativo, o acusado cometia os estupros. Após denúncias e registros de ocorrência, os policiais realizaram um trabalho de inteligência e monitoramento e identificaram o suspeito, que foi localizado e preso.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.