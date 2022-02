A Polícia Federal cumpriu, na tarde desta quinta-feira (dia 10), um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda, em desfavor de um homem, de 67 anos, condenado por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e crimes contra o patrimônio por explorar matéria prima pertencente à União.

A prisão – efetuada após cinco dias da expedição do mandado – foi realizada no bairro do Meier, zona norte do Rio de Janeiro, por policiais federais do Núcleo de Capturas da PF/RJ (NUCAP).

Os policiais cumpriram, pela manhã, mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Confessio, deflagrada no Rio. Depois, seguiram para capturar e efetivar a prisão do foragido, condenado a 4 anos e 10 meses de prisão.