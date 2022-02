A forte chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (dia 14) causou transtornos em diversos bairros em Volta Redonda e Barra Mansa.

Nos bairros Santa Inês e Nove de Abril, foram registrados diversos pontos de alagamento. Em Volta Redonda, no trecho da BR-393, no bairro Conforto, também havia pontos de retenção em função do volume de água na pista.

BR-393, no bairro Conforto

Ainda não há informações de outros pontos nas cidades e nem do volume de chuva registrado nesta segunda.