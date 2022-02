Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 14) por suspeita de tráfico de drogas, em Pinheiral. O fato ocorreu após policiais militares receberem uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na Rua Itaperuna, no bairro Parque Maíra.

No imóvel, os agentes encontraram 330 pinos de cocaína, 12 sacolés de maconha e 2.000 eppendorf vazios. O suspeito não foi encontrado na casa, mas os PMs receberam informações de que ele estaria em uma obra próximo ao local.

No entanto, a guarnição foi informada de que o mesmo teria sido avisado e deixado à obra as pressas. Posteriormente, a equipe recebeu informações de moradores citando que o homem havia se escondido na casa de uma tia, na Avenida dos Metalúrgicos. Após cerco no local, o suspeito foi encontrado e admitiu ser proprietário de todo material apreendido. Ele foi conduzido para a 101ª DP (Pinheiral).

Foto: Divulgação