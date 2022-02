Após três meses de luta pela vida, morreu na noite de quarta-feira (dia 16), na Santa Casa de Barra Mansa, o jornalista Renan Ferreira, de 28 anos, hospitalizado na unidade desde o ano passado. Renan foi vítima de um acidente na noite do dia 17 de novembro, no km 286 da via Dutra, em Floriano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pelo jovem bateu em uma capivara, perdeu o controle da direção, e capotou, até colidir com uma árvore.

Renan foi socorrido por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia, sendo levado à Santa Casa de Misericórdia em estado grave. De acordo com a família, Renan teve uma parada cardíaca por volta das 20h20 de quarta-feira.

Há exatos três meses desde o acidente, os pais de Renan, Deise Ferreira e Edson Henrique da Silva, vinham conciliando seu tempo entre incontáveis orações e caminhadas pelos corredores do hospital. “É com imenso pesar que informamos que nosso menino desencarnou e foi morar no plano superior com Jesus. Lutamos, ele lutou, foi um ótimo guerreiro, mas dessa vez não conseguiu”, lamentou o pai.

Renan Ferreira trabalhou na secretaria de Comunicação da prefeitura de Volta Redonda durante o mandato do ex-prefeito Samuca Silva e na assessoria da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura), que presta serviços à CSN.

O corpo de Renan estará sendo velado na capela mortuária do Alto dos Passos, em Resende, onde mora a família.

Foto: Redes Sociais