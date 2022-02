Chegou a 104 o número de mortos por conta do temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do rio, na última terça-feira (dia 15). Desse total, pelo menos oito das vítimas fatais são crianças. As buscas por desaparecidos continuam e militares seguem atuando na região.

Pelo menos 54 casas foram destruídas e as famílias desabrigadas estão sendo acolhidas em pontos de apoio montados em escolas da cidade. Essa foi a pior chuva desde 1932, com um volume de cerca de 240 milímetros em apenas duas horas.

De acordo com o site Climatempo, há previsão de mais chuva para esta quinta-feira (dia 17), o que reforça a preocupação com mais deslizamentos na cidade.

O Governador do Estado, Claudio Castro, segue acompanhando os trabalhos das equipes e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que sobrevoará Petrópolis nesta sexta-feira (dia 18), após retornar de viagem.

Foto: Reprodução G1