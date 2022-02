Citados pelo prefeito Neto, que afirmou que ambos ofereceram vantagens a um grupo de vereadores para reprovar na Câmara Municipal as contas de sua administração, o ex-prefeito Samuca Silva e o ex-vereador Washington Granato negaram as acusações. À Folha do Aço, eles disseram que irão à Justiça para que Neto prove o que disse em um programa de rádio.

“Certamente vai responder na Justiça e provar o que fala. Simples assim”, reagiu Samuca. “É ou não é um canalha inoperante?”, completou o ex-prefeito. “Estou estudando a possibilidade de apresentar uma queixa-crime em face deste personagem”, disse Granato.

Confira, na íntegra, as declarações de Samuca e Granato sobre as acusações do prefeito

Samuca Silva

“Neto disse que desconhecia os problemas da cidade em várias áreas. Ele mente. E sobre as contas dele reprovadas pela Câmara, ele acusou o ex-vereador Granato e outros de terem vendido o voto na Câmara por R$ 20 mil, para rejeitarem as contas dele e disse que eu paguei por isso com cargos da prefeitura. É ou não é um canalha inoperante? Ele me venceu nas eleições, é verdade, porque eu, em vez de estar pelos cantos da cidade fazendo fofoca e arregimentando cabos eleitorais, estava trabalhando para evitar que a pandemia levasse vidas e empregos.

Me espanta que, após 14 meses de ‘novo governo’, a cidade está horrível, com buracos, sem luz, com mato onde e como nunca vi, e o tema das minhas contas seja colocado para mudar o foco da sua falta de gestão. Certamente vai responder na Justiça e provar o que fala. Simples assim”.

Washington Granato

“Não sei onde ele [Neto] tirou esses delírios. Sinceramente, não é a primeira vez que este personagem cita o meu nome, talvez seja por ser uma obsessão enrustida, que não é recíproca. Usa o dinheiro público em rádios para falar de pessoas que ele considera adversários. As últimas contas de gestor foram um escárnio para o município e os munícipes. Prova disso é o momento financeiro difícil que a cidade vem passando, sendo que hoje a Prefeitura paga ainda dívidas e mais dívidas de suas próprias gestões passadas. Isso é fruto de uma administração equivocada e muito confusa, de um gestor primário e ineficaz.

Enfim, estou estudando a possibilidade de apresentar uma queixa-crime em face deste personagem. Deveria visitar os bairros, tentando, com criatividade, resolver e solucionar os problemas que ele mesmo criou. O exemplo mais claro é a não reposição salarial, ao menos da inflação, do funcionalismo público municipal”.

Antigos “opositores” ganham espaço no governo

No universo da política, a roda-gigante gira bem mais rápido do que nos parques de diversão. Quem está embaixo hoje, amanhã pode estar em cima. Tem mais: o desafeto de hoje pode ser um aliado no futuro.

Assim acontece também em Volta Redonda. Atualmente, dois dos 15 vereadores que num passado recente votaram favoráveis à rejeição das contas de Neto, no presente ocupam cargos no governo. Um deles é o Pastor Washington Uchôa (Republicanos). Reeleito em 2020 para mais um mandato na Câmara Municipal, o líder religioso licenciou-se do cargo para assumir a secretaria de Pessoa com Deficiência, criada justamente no governo Neto.

O ex-vereador José Martins de Assis é outro que poderia entrar na lista de “desafetos” de Neto devido ao voto contrário na análise das contas de 2011 e 2013. Tigrão, como é conhecido, acabou desembarcando no grupo netista. No momento, ele preside o Fundo Comunitário de Volta Redonda, o Furban.

Paulinho do Raio-X é outro ex-parlamentar que foi excluído do grupo de “traidores”. O vereador cassado chegou a ser nomeado pela atual administração. Em abril do ano passado, no entanto, o Ministério Público iniciou apuração dando conta da possível ocorrência de ato de improbidade administrativa praticada pela contratação de Paulinho para o cargo de Diretor I do Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda.

A exoneração foi comunicada no ofício 0350/2021 encaminhado à 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva pelo Palácio 17 de Julho.