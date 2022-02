O empresário Mauro Campos se reuniu, na sexta-feira (dia 18), com o deputado estadual Anderson Moraes (PSL), em Volta Redonda. Na pauta, os constantes acidentes na Rodovia do Contorno.

Mauro solicitou ao parlamentar a ajuda para que providências sejam tomadas de forma imediata para reduzir o número de ocorrências no local. “O deputado ligou para o Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no Rio de Janeiro, que prometeu que a solução será dada, com a colocação de redutores de velocidade”, disse o empresário.