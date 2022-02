O município do Rio pode decidir em março se vai liberar o uso de máscaras. O tema será tratado em reunião do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 com base nos dados do Boletim Epidemiológico da prefeitura, que revelou que o número de casos e de óbitos de Covid-19 se manteve em queda na semana passada, confirmando a tendência de redução de infecções que já havia sido apontada pela edição do levantamento publicada em 9 de fevereiro.

Um dos principais indicadores da diminuição de casos é a taxa de positividade. Em queda desde 16 de janeiro, o percentual de testes positivos para covid-19 chegou a 6,4% na semana passada, significando que, a cada 100 testes realizados, menos de sete detectam o novo coronavírus.

Em outubro do ano passado, a prefeitura do Rio liberou o uso de máscaras em lugares abertos.

Com informações da Agência Brasil