As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) serão abertas nesta terça-feira (dia 22) com novas regras. Agora, para concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas, serão aceitas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e 2021.

Anteriormente, era permitido se inscrever apenas os candidatos que prestaram a última edição da prova. A mudança ocorreu após um novo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira (dia 18). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para os alunos que participaram do Enem nos dois anos, o sistema considerará a nota mais alta.

Para participar a seleção, é necessário que o candidato tenha cursado o ensino médio completo na rede pública; tenha sido bolsista integral em escola particular durante todo o ensino médio; tenha alguma deficiência; ou seja professor da rede pública de ensino na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não pode ter diploma de ensino superior.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site do Prouni: http://prouniportal.mec.gov.br/ até o dia 25 de fevereiro.